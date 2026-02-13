Boda turbulenta: la policía irrumpe y termina con la detención de Daniela

La boda de Daniela y Jaime, que debía ser el momento cumbre del capítulo, se convierte en caos cuando un invitado inesperado irrumpe: la policía, justo antes de empezar la ceremonia. Amanda, preocupada por los retrasos, descubre que Daniela ha discutido con el novio y pronto todo se descontrola, llevando a la prometida de los votos al calabozo.

Este desenlace marca un punto de inflexión en la trama, mostrando cómo los conflictos personales y sospechas ocultas culminan en consecuencias legales imprevistas.