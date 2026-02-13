El clan Albora redefine la jerarquía y el conflicto en En tierra lejana

En tierra lejana presenta a los Albora como una familia con poder hegemónico y conflictos latentes, donde su enfrentamiento con los Baybars amenaza la vida de la protagonista. Cada miembro, desde Cihan, el jefe atrapado entre deber y deseo, hasta Zerrin, la rebelde de la nueva generación,contribuye a un entramado de lealtades y tensiones en la trama.

El perfil de personajes destaca los roles y motivaciones de figuras clave: Sadakat, la matriarca temida; Kaya, cuyo temperamento desestabiliza la paz; y Nare, que muestra empatía en medio de la rigidez del clan. Esta presentación contextualiza la dinámica familiar que impulsará el desarrollo de la serie y su conflicto central.