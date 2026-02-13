Salma revela su tipo ideal de chico y descarta a los rubios en El capitán en Japón

Salma, la benjamina de los Sánchez Saborido, se abre con su familia sobre sus preferencias sentimentales y declara con firmeza que no estaría con un chico rubio, generando risas y reacciones entre sus allegados. Su hermana Daniela apoya su comentario, mientras su madre Susana pone en duda esa seguridad juvenil.

La conversación, surgida en un entorno relajado durante El capitán en Japón, no solo revela gustos personales, sino que también muestra la dinámica familiar entre confianza y humor, subrayando las distintas perspectivas de cada miembro.