Pablo cierra filas y obliga a Marisol a replantear su presencia en Toledo

Pablo, decidido a dejar atrás su pasado en Tarragona, estalla contra Marisol al verla instalada en Toledo y trabajando cerca de él, exigiendo que se vaya para “lo mejor de todos”. El enfrentamiento añade una grieta profunda al delicado equilibrio entre su vida familiar y los vínculos que aún le atan a su examante en Sueños de libertad.

La insistencia de Marisol por permanecer en la ciudad y acercarse a Pablo desencadena un choque frontal que podría marcar un antes y un después.