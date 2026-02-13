Los hijos de Urdangarin respaldan la salida de las memorias y muestran su apoyo a su padre

La llegada a librerías de Todo lo vivido, memorias de Iñaki Urdangarin, ha encendido el debate público sobre su relato personal y familiar. Mientras algunos critican el contenido, los hijos del exjugador de balonmano han expresado satisfacción y agradecimiento al entender la necesidad de su padre de explicar su versión de los hechos.

Fuentes vinculadas al entorno revelan que, pese a la controversia por la descripción de su relación con la infanta Cristina, los jóvenes valoran positivamente la transparencia del libro y apoyan a Urdangarin en esta etapa.