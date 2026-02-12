Publicidad
Y AHORA SONSOLES
El sorprendente caso de Juan López: 82 años y un físico analizado como el de un treintañero
Un hombre de 82 años cuyo estado físico ha sido estudiado por su similitud con el de alguien de 30, destacando genética y entrenamiento.
Juan López se ha convertido en protagonista por su llamativo estado de forma a los 82 años. Su caso ha sido objeto de estudio al presentar parámetros físicos más propios de una persona mucho más joven, lo que ha despertado un gran interés en Y ahora Sonsoles.
Durante su intervención se explica que no todo responde únicamente a la herencia genética. El entrenamiento constante y los hábitos mantenidos a lo largo del tiempo resultan claves para entender cómo ha logrado conservar un cuerpo que sorprende por su vitalidad.