El sorprendente caso de Juan López: 82 años y un físico analizado como el de un treintañero

Juan López se ha convertido en protagonista por su llamativo estado de forma a los 82 años. Su caso ha sido objeto de estudio al presentar parámetros físicos más propios de una persona mucho más joven, lo que ha despertado un gran interés en Y ahora Sonsoles.

Durante su intervención se explica que no todo responde únicamente a la herencia genética. El entrenamiento constante y los hábitos mantenidos a lo largo del tiempo resultan claves para entender cómo ha logrado conservar un cuerpo que sorprende por su vitalidad.