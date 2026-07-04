Tensión y empujones en el último adiós a Manolo Arjona: la presencia de Xavier Font desata el conflicto

Familiares y amigos de Manolo Arjona se reunieron en la capilla ardiente instalada en el tanatorio de Viladecans para despedir al artista, fallecido de forma inesperada. La situación se volvió especialmente tensa con la llegada de Xavier Font, cuya presencia generó malestar entre algunos allegados.

Durante la cobertura realizada para Y ahora Sonsoles, un familiar llegó a empujar al reportero del programa al grito de: “Que tires para allá te he dicho”. Según explicó Paloma García-Pelayo, algunos miembros del entorno de Arjona consideran a Xavier Font una persona “nociva” para el artista.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas