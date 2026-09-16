El lapsus de Almudena Cid en Pasapalabra que desata las risas al confundir Sueños de libertad con otra serie

Todo apuntaba a que Almudena Cid iba a acertar en La Pista. Roberto Leal había dado varias claves sobre la serie, incluida una especialmente reveladora: se trata de un éxito actual de Antena 3 cuya canción principal comparte título.

Sin embargo, la invitada ha respondido con una ficción de la competencia en lugar de Sueños de libertad. El lapsus ha provocado las risas de invitados y público, mientras Almudena asumía con humor su momento de tierra, trágame. "¡Eres muy grande!", ha reaccionado Roberto en Pasapalabra.