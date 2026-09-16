Moisés golpea primero ante David en Pasapalabra: 23 aciertos y un intento por conquistar el bote de 1.030.000 euros

La igualdad ha marcado el inicio del duelo hasta que David ha fallado en la L. Moisés ha aprovechado el tropiezo para imponer su ritmo y completar una primera vuelta casi perfecta con 21 aciertos, llegando después a situarse 23-16.

Con su rival obligado a remontar, el alfareño se ha mostrado tan seguro que incluso ha arriesgado para intentar llevarse el bote de 1.030.000 euros. David ha recortado distancias, pero ya necesitaba acertar todas sus respuestas pendientes en Pasapalabra.