El arroz con leche de Karlos Arguiñano cambia de textura: un postre cremoso con caramelo casero

El arroz se cocina a fuego suave con leche, canela, vainilla y cortezas de limón y naranja. Cuando adquiere una textura melosa, se añade el azúcar y, una vez frío, se tritura hasta obtener una crema fina.

Para completar el postre, Arguiñano prepara en su Cocina abierta un caramelo líquido con azúcar, zumo de limón y agua. Después lo reparte en las copas, incorpora la crema y termina con canela, grosellas, frambuesas y unas hojas de menta.