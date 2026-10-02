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Nuggets de merluza y garbanzos

Receta de nuggets de merluza y garbanzos: ideales para dar pescado y legumbres a los más pequeños

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

Los nuggets de Karlos Arguiñano que combinan merluza y garbanzos: una receta fácil para toda la familia

Una seguidora de Cocina abierta de Karlos Arguiñano comparte esta sencilla receta de nuggets que mezcla pescado y legumbres y puede prepararse también con otras variedades de pescado.

Borja Tamayo
Publicado:

Los garbanzos, el queso cremoso, la leche y la merluza forman la masa de estos nuggets. Después de triturarla, Arguiñano recomienda en su Cocina abierta dejarla reposar aproximadamente media hora antes de dar forma a las porciones.

Tras pasarlos por huevo y pan rallado, los nuggets se fríen durante uno o dos minutos por cada lado. El cocinero los sirve acompañados de puré de patatas y lechuga, aunque propone otras guarniciones como arroz blanco.

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