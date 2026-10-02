Los nuggets de Karlos Arguiñano que combinan merluza y garbanzos: una receta fácil para toda la familia

Los garbanzos, el queso cremoso, la leche y la merluza forman la masa de estos nuggets. Después de triturarla, Arguiñano recomienda en su Cocina abierta dejarla reposar aproximadamente media hora antes de dar forma a las porciones.

Tras pasarlos por huevo y pan rallado, los nuggets se fríen durante uno o dos minutos por cada lado. El cocinero los sirve acompañados de puré de patatas y lechuga, aunque propone otras guarniciones como arroz blanco.