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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Los nuggets de Karlos Arguiñano que combinan merluza y garbanzos: una receta fácil para toda la familia
Una seguidora de Cocina abierta de Karlos Arguiñano comparte esta sencilla receta de nuggets que mezcla pescado y legumbres y puede prepararse también con otras variedades de pescado.
Los garbanzos, el queso cremoso, la leche y la merluza forman la masa de estos nuggets. Después de triturarla, Arguiñano recomienda en su Cocina abierta dejarla reposar aproximadamente media hora antes de dar forma a las porciones.
Tras pasarlos por huevo y pan rallado, los nuggets se fríen durante uno o dos minutos por cada lado. El cocinero los sirve acompañados de puré de patatas y lechuga, aunque propone otras guarniciones como arroz blanco.