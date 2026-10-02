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LAS HIJAS DE LA CRIADA
El regreso de Gustavo sacude Punta do Bico: Inés no olvida su traición y Catalina afronta sus orígenes
Una inquietante carta de Catalina provoca que Gustavo abandone Cuba y vuelva a Punta do Bico, donde deberá enfrentarse al rechazo de Inés y a una realidad inesperada.
Tras conocer que Renata confesó algo importante antes de morir, Gustavo decide regresar. Sin embargo, Inés no le perdona sus años de ausencia ni el intento de boicotear La Deslumbrante, la conservera, que ha conseguido un importante galardón.
Mientras tanto, Catalina sigue sin asimilar la verdad sobre su origen y encuentra en Braulio su mayor apoyo en Las hijas de la criada.