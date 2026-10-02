Publicidad
Y AHORA SONSOLES
El alcalde de Oleiros explica su enfrentamiento con una policía tras ser denunciado: "Alguna expresión fue desacertada"
Ángel García Seoane ha explicado en Y ahora Sonsoles el motivo de su polémica reacción contra una agente de la Policía Local después de que la grúa retirara su coche.
El regidor de Oleiros fue denunciado por la agente que atendió su llamada, durante la que la insultó. García Seoane asegura que acababa de someterse a una operación de corazón y tenía prisa por regresar a casa para tomar su medicación.
Además, sostiene que el vehículo estaba correctamente estacionado en una zona reservada para el alcalde. Aunque reconoce que alguna expresión pudo ser desacertada, califica lo ocurrido como una reacción humana y denuncia en Y ahora Sonsoles que existe un interés político para descalificarle.