El alcalde de Oleiros explica su enfrentamiento con una policía tras ser denunciado: "Alguna expresión fue desacertada"

El regidor de Oleiros fue denunciado por la agente que atendió su llamada, durante la que la insultó. García Seoane asegura que acababa de someterse a una operación de corazón y tenía prisa por regresar a casa para tomar su medicación.

Además, sostiene que el vehículo estaba correctamente estacionado en una zona reservada para el alcalde. Aunque reconoce que alguna expresión pudo ser desacertada, califica lo ocurrido como una reacción humana y denuncia en Y ahora Sonsoles que existe un interés político para descalificarle.