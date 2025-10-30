Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Tarta Paraíso de Eva Arguiñano: la receta fácil con base de galleta que conquista a todos
Eva Arguiñano presenta una deliciosa Crostata Paradiso, una tarta casera sencilla, con pocos ingredientes y una base de galleta irresistible, perfecta para preparar en cualquier ocasión.
Eva Arguiñano vuelve a sorprender en Cocina abierta de Karlos Arguiñano con una receta dulce ideal para cualquier momento: la Crostata Paradiso o tarta Paraíso. Su base crujiente de galleta y su suave relleno convierten este postre en una opción casera y rápida.
Esta tarta destaca por su sencillez, ya que solo requiere ingredientes básicos que todos tenemos en casa. Eva recuerda que usar nata con alto contenido graso garantiza un resultado más firme y cremoso al montar la mezcla.