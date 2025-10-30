Tarta Paraíso de Eva Arguiñano: la receta fácil con base de galleta que conquista a todos

Eva Arguiñano vuelve a sorprender en Cocina abierta de Karlos Arguiñano con una receta dulce ideal para cualquier momento: la Crostata Paradiso o tarta Paraíso. Su base crujiente de galleta y su suave relleno convierten este postre en una opción casera y rápida.

Esta tarta destaca por su sencillez, ya que solo requiere ingredientes básicos que todos tenemos en casa. Eva recuerda que usar nata con alto contenido graso garantiza un resultado más firme y cremoso al montar la mezcla.