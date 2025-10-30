Sebastián Yatra y María Becerra, pura química y emoción en La Gran Batalla de La Voz

Sebastián Yatra llega a La Gran Batalla acompañado por María Becerra, una de las voces más destacadas del panorama latino. Juntos han formado un equipo con gran complicidad, humor y admiración mutua, dispuestos a destacar en una de las etapas más intensas del concurso.

Desde el inicio, su conexión ha sido evidente. Yatra elogió la intuición y sensibilidad artística de Becerra, mientras ella destacó la simpatía y el carisma del colombiano. Ambos aseguran que su equipo es “brutal” y que esta fase promete momentos inolvidables y mucha emoción.