La Voz
Sebastián Yatra y María Becerra, pura química y emoción en La Gran Batalla de La Voz
El colombiano y la artista argentina se unen como coach y asesora en la nueva fase de La Voz, prometiendo talento, diversión y actuaciones llenas de energía y sensibilidad.
Sebastián Yatra llega a La Gran Batalla acompañado por María Becerra, una de las voces más destacadas del panorama latino. Juntos han formado un equipo con gran complicidad, humor y admiración mutua, dispuestos a destacar en una de las etapas más intensas del concurso.
Desde el inicio, su conexión ha sido evidente. Yatra elogió la intuición y sensibilidad artística de Becerra, mientras ella destacó la simpatía y el carisma del colombiano. Ambos aseguran que su equipo es “brutal” y que esta fase promete momentos inolvidables y mucha emoción.