Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El pollo guisado con boniato de Karlos Arguiñano: una receta fácil y sabrosa
Karlos Arguiñano presenta una receta de pollo guisado con boniato lista en apenas 20 minutos. Una propuesta sencilla, nutritiva y perfecta para disfrutar sin complicaciones.
El popular chef Karlos Arguiñano comparte una receta casera que asegura “no os va a fallar”. Se trata de un guiso de pollo con boniato que se prepara en solo 20 minutos tras pochar las verduras. Arguiñano recomienda hacerlo “al menos una vez cada 15 días” por su sabor y sencillez.
El plato destaca por su versatilidad: puede acompañarse con boniato, patatas fritas o incluso aprovecharse para hacer croquetas con las sobras. Una receta tradicional, práctica y con el sello del cocinero más querido de la televisión.