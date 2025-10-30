Publicidad
El 1%
Del plató al altar: Sergio y su mujer se enamoraron en La ruleta de la suerte y concursan juntos en El 1%
Sergio Pozo y su pareja protagonizan una historia de amor televisiva. Se conocieron en La ruleta de la suerte, se casaron y ahora comparten aventura en El 1%.
Sergio Pozo sorprendió a Arturo Valls al revelar que conoció a su mujer en La ruleta de la suerte. Tras verla concursar, decidió buscarla en redes sociales, comenzaron a hablar y acabaron casándose. La pedida de matrimonio, como no podía ser de otra manera, tuvo lugar junto al emblemático panel del programa.
En su paso por El 1%, Sergio concursó con su esposa, aunque la suerte no le acompañó en la pregunta del 60%. El presentador bromeó con su historia y su hija de un año: “Os llevasteis el bote”.