El 1%
Bea se lleva los 100.000 euros de El 1% tras una jugada impecable y lo celebra con un romántico beso
La concursante supera con brillantez la última ronda del concurso, apostando todo a una arriesgada jugada que culmina con un romántico beso a su pareja en plató.
Bea Madariaga, ayudante de investigación en un laboratorio de neurociencia en Madrid, se ha proclamado ganadora de los 100.000 euros en El 1%. Su dominio y serenidad le han permitido resolver el último enigma, basado en una secuencia de letras, con una seguridad que sorprendió a todos en el plató.
La concursante decidió no plantarse con los 10.000 euros y arriesgar en la ronda final. Su valentía tuvo recompensa: acertó la respuesta correcta y, entre la emoción y los aplausos, celebró el triunfo con un romántico beso a su novio, también participante del programa.