Talent de La Voz emociona a Malú al quebrarse en ensayo de fado

Durante los ensayos de [[LINK:INTERNO|||Page|||2015275|||La Voz]], Malú se emocionó al ver a Diva Barbosa “romperse” mientras cantaba fado, un estilo que descubrió en el programa: “fue en La Voz donde empecé a cantar el fado”. La coach reconoció que Diva la llevó “a un sitio muy bonito” y no pudo contener las lágrimas ante la honestidad y sentimiento de su interpretación.

El momento destacó no solo por la emoción compartida, sino por la conexión personal entre coach y talent. Diva dedicó palabras a Malú, recordando que “la música me escogió”, y subrayó el papel inspirador de su padre en su trayectoria. La escena consolidó uno de los instantes más emotivos de Asaltos en La Voz.