Prepara un guiso exprés de costillas, patatas y setas en 20 minutos

[[LINK:INTERNO|||Page|||350333|||Karlos Arguiñano]] sugiere dorar costillas de cerdo, rehogar cebolla, ajo y pimiento, añadir vino blanco, azafrán y pimentón, cubrir con agua y cocinar en olla rápida durante 8–10 minutos para lograr un plato jugoso y lleno de sabor.

Tras ese tiempo, se incorporan patatas “cascadas” y se cuecen otros 8–10 minutos; luego se saltean 300 g de setas aparte y se integran al guiso con un toque de perejil fresco para servir. Ideal para una comida con poco tiempo y máximo sabor.