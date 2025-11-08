Impactante química: Yatra y María Becerra brillan en una actuación inolvidable

En los Asaltos de La Voz, Sebastián Yatra y María Becerra protagonizaron un emotivo momento al interpretar juntos ‘Si tú no estás’, de Rosana. El escenario se llenó de magia y emoción al ver cómo sus voces entrelazadas transmitían una intensidad que traspasó la pantalla.

La actuación no solo destacó por su calidad vocal, sino por la complicidad palpable entre ambos coaches. Su interpretación sincera y cargada de sentimiento convirtió el plató en un auténtico espectáculo de sensibilidad y talento, consolidando este momento como uno de los más memorables de la temporada.