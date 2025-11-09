David buscará liderar el Grupo Oramas y desafiará a su padre

Tras superar un intento de suicidio, David recupera fuerzas y llegará a un acuerdo con César Bravo para intentar destronar a su padre de la empresa. Su aspiración de querer la presidencia del Grupo Oramas marca un giro definitivo en La Encrucijada, situándolo en el centro del próximo enfrentamiento en la dirección familiar.

La tensión aumentará para Octavio Oramas, cuya posición en la empresa peligrará tras la ambiciosa alianza de David y César. Además, Amanda se enfrenta a dudas personales al confesar que va a ser madre, mientras lidia con sus propias decisiones en medio de este pulso de poder.