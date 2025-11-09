Sergio Nasarre: tres pasos para combatir la okupación con la ley de vivienda

Sergio Nasarre, catedrático y fundador de la Cátedra UNESCO de Vivienda, afirma en Y ahora Sonsoles que “la ley ampara la okupación a través de aumentar la lentitud de los procesos”, lo que protege sin hogar y dificulta desalojos efectivos. Para revertirlo, propone “desencallar” las consecuencias de la ley actual que reducen oferta e incrementan la inseguridad entre propietarios.

Como segunda medida, sugiere diversificar las modalidades de tenencia, incluyendo fórmulas como la propiedad compartida y temporal, visibles en Cataluña. Finalmente, insiste en la creación de una política de cohesión territorial para frenar el éxodo juvenil y equilibrar la demanda y oferta en distintas zonas del país.