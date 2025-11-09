Cloe desembarca en la fábrica y despierta un fuerte rechazo inicial

Antea Rodríguez interpreta a Cloe, una “mujer libre, moderna, de mundo y muy soñadora” que aterriza en la colonia para imponer cambios radicales en Perfumerías De la Reina tras la absorción por Brossard. En su primer encuentro con Marta y Pelayo, su aire distante y su determinación provocan rechazo entre los trabajadores, marcando un “antes y un después” inmediato.

La actriz destaca el contraste entre la novedad que aporta Cloe y la resistencia inicial: “al principio me van a odiar, pero luego acabarán queriéndola”. En Sueños de libertad, la entrada de este personaje promete agitar la trama con un estilo fresco, moderno y decidido que no dejará indiferente a nadie.