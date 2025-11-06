David de Jorge triunfa en El Hormiguero con su merluza rebozada ‘tres vuelcos’

David de Jorge ha vuelto a sorprender en El Hormiguero con su receta de merluza rebozada ‘tres vuelcos’, una propuesta tan saludable como irresistible. Acompañado por Sergio Dalma y Pablo Motos, el cocinero enseñó paso a paso cómo lograr un rebozado perfecto.

Entre bromas y complicidad, Dalma y Motos se convirtieron en sus mejores aprendices. “Me dan ganas de llorar, está saliendo perfecto”, celebró el chef, orgulloso del resultado. La receta, con ajo, cayena y vinagre de sidra, conquistó tanto al público como a los invitados.