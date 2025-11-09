Sergio triunfa con un premio de 27.450 € en La ruleta de la suerte noche

Sergio entró a la gran final con apenas 50 € de ventaja, y en el panel final acertó la respuesta que le permitió sumar 15.000 €, alcanzando un total de 27.450 € de premio. “Mañana mismo lo voy a conocer”, declaró emocionado, reflejando la mezcla de alivio y alegría que inundó el estudio de La Ruleta de la Suerte Noche.

El presentador Jorge Fernández y el público celebraron con entusiasmo el triunfo de Sergio, que vivió uno de los momentos más intensos del programa. Este triunfo confirma el poder de la estrategia en [[LINK:INTERNO|||Page|||350286|||La ruleta de la suerte noche]]: pequeños márgenes marcan grandes victorias.