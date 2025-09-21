Un talent sorprende con Mozart y emociona al público con su voz única en el escenario

En La Voz, Luis eligió interpretar “Voi che sapete” de Mozart en su audición a ciegas, sorprendiendo a todos con su voz diferente y auténtica. Eva González ya había adelantado que escucharíamos “una voz muy especial”.

Aunque ninguno de los coaches se giró, el público y Mika reconocieron la valentía y originalidad de Luis. “Gracias por este regalo”, expresó el coach, destacando la capacidad de Luis para romper moldes en el programa.