Tasio, ante una decisión clave que puede cambiar el rumbo de la fábrica

Los De la Reina intentan convencer a Tasio para que respalde a Marta como nueva directora de la fábrica en Sueños de libertad. Don Pedro, debilitado por su enfermedad, ya no puede continuar al frente.

Tasio duda entre apoyar a Damián y su familia o seguir siendo leal a don Pedro. Mientras tanto, Andrés también se implica en la búsqueda de apoyos para asegurar el futuro de la empresa.