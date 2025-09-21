Publicidad
Sueños de libertad
Tasio, ante una decisión clave que puede cambiar el rumbo de la fábrica
En el próximo capítulo de Sueños de libertad, la familia De la Reina busca el apoyo de Tasio para que Marta asuma la dirección de la fábrica tras el empeoramiento de don Pedro.
Tasio duda entre apoyar a Damián y su familia o seguir siendo leal a don Pedro. Mientras tanto, Andrés también se implica en la búsqueda de apoyos para asegurar el futuro de la empresa.