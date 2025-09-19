Publicidad
Pasapalabra
Manu duda en El Rosco y deja escapar la victoria tras descubrir que tenía la respuesta correcta
El concursante madrileño ha preferido no arriesgar en su último turno, aunque después ha comprobado que conocía la respuesta que le habría dado el triunfo.
Manu ha empatado con Rosa a 21 aciertos, pero un fallo le ha hecho dudar en su último turno. Prefirió plantarse, aunque luego descubrió que tenía la respuesta correcta.
“Ya no me atrevo”, ha confesado a Roberto Leal tras comprobar que podía haber ganado. El vídeo recoge este momento de tensión y estrategia en El Rosco de Pasapalabra.