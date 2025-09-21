Publicidad
Emparejados
La inesperada confesión de Victoria de Marichalar sobre su encuentro con una estrella internacional
Victoria de Marichalar sorprende en Emparejados al revelar la única vez que pidió una foto a una celebridad, desvelando una anécdota inédita vivida en París.
Durante su paso por Emparejados, Victoria de Marichalar compartió que la única foto que ha pedido en su vida fue a Rihanna. La influencer relató que coincidió con la cantante en un desfile en París y no dudó en acercarse para inmortalizar el momento.
Victoria explicó que, en aquel entonces, no era reconocida y sintió libertad para pedir la imagen. “Normalmente me las piden a mí”, confesó, mostrando así una faceta poco conocida de su relación con la fama y los personajes públicos.