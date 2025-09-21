Publicidad
La Encrucijada
La conexión imparable entre dos protagonistas que conquista a la audiencia de La Encrucijada
Samantha Siqueiros revela cómo la relación entre Julia y David en La Encrucijada ha evolucionado hasta convertirse en uno de los grandes atractivos de la serie.
En La Encrucijada, la química entre Julia y David ha atrapado a los espectadores. Samantha Siqueiros destaca que ambos personajes sienten una “química incontrolable” desde el inicio, un vínculo que se ha fortalecido capítulo a capítulo.
La actriz explica que Julia se siente atraída por el buen corazón de David, en contraste con su relación tóxica anterior. “Cuando las personas tienen un corazón bonito, se atraen y sucede una cosa mágica”, afirma Siqueiros sobre este romance prohibido que mantiene en vilo a la audiencia.