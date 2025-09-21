El drama de Puri: veinte años de amor y una lucha por la pensión tras perder a su pareja

En Y ahora Sonsoles, Puri cuenta que convivió veinte años con Julio y, justo antes de casarse, él falleció tras la picadura de una velutina. Desde entonces, lleva cinco años intentando demostrar que eran pareja para acceder a la pensión de viudedad.

Julio insistía en casarse porque temía que Puri no tuviera derecho a pensión. “Él decía que no me iba a quedar ninguna pensión”, recuerda. Pese a tener empadronamiento conjunto y apoyo del cura, siguen sin reconocerle ese derecho.