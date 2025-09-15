Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

La foto más sexy de Susana Saborido presumiendo de unos abdominales de infarto

Emparejados

Susana Saborido impacta con una foto inédita y presume de abdominales perfectos

Durante la Pirámide del picante, la presentadora de Emparejados sorprendió con la imagen más sexy de su móvil, dejando sin palabras a Joaquín y al resto de invitados.

Carmen Pardo
Publicado:

En Emparejados, Susana Saborido se atrevió a enseñar la fotografía más sensual que guarda en su móvil. La presentadora presumió de abdominales de infarto y desató la reacción inmediata de Joaquín.

La imagen no pasó desapercibida, y el presentador no dudó en dedicarle un piropo: “ahí estás cañón, cañón”. Entre bromas y confesiones, el momento se convirtió en uno de los más comentados por las invitadas del programa.

Antena 3» Vídeos