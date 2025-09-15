Antena 3 LogoAntena3
La sal escondida en tu dieta diaria: alimentos que consumimos sin saberlo

En España se duplica el consumo recomendado de sal, y muchos productos cotidianos contienen sodio oculto que eleva la tensión sin que lo notemos. Nutriman revela los más sorprendentes.

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Aunque la OMS recomienda no superar los 5 gramos diarios, en nuestro país ingerimos el doble. La mayoría desconoce que alimentos tan comunes como cereales, mayonesa o ketchup esconden gramos de sal que afectan directamente a la salud.

Luis Alberto Zamora, Nutriman, advierte que incluso las materias primas contienen sodio en diferentes niveles. Estos excesos pasan inadvertidos, pero elevan la tensión arterial y aumentan riesgos cardiovasculares.

