EL HORMIGUERO
Nacho Cano rompe su silencio tras ser absuelto: "Esto no lo hago por mí, lo hago por la gente"
El músico ha regresado a El Hormiguero para hablar sobre su absolución judicial, aclarar su versión y lanzar un contundente mensaje sobre su situación y la política actual.
Nacho Cano ha abordado desde el inicio de su entrevista la causa judicial que lo involucró, ahora archivada. Asegura que ha presentado una querella contra la instructora del caso.
El compositor explicó que rompe su silencio por responsabilidad social y agradeció al público su apoyo. Según sus palabras, busca alertar sobre cómo, según él, opera el sistema que lo investigó. Lo ha contado en El Hormiguero.