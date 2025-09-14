Loles León se sincera con humor sobre su vida sentimental en Emparejados

Durante su participación en Emparejados, Loles León sorprendió con una confesión espontánea sobre su vida sentimental: “Llevo 19 años sin nadie”, dijo entre risas, dejando claro que no ha perdido su carácter ligón.

La actriz compartió su visión sobre las relaciones con su habitual desparpajo, provocando carcajadas entre Joaquín, Susana Saborido y Bibiana Fernández. Un momento que refleja el tono divertido y sin filtros del programa.