Angelines encontró la felicidad tras jubilarse: "La vida sigue y hay que vivirla"

Angelines se enfrentó a la soledad no deseada al quedarse sin hijos ni marido, con una casa que se le hacía demasiado grande. Reconoce que aquel momento fue un duro golpe emocional.

Lejos de rendirse, decidió dar un giro y buscar nuevas motivaciones. Con 64 años comenzó a estudiar en la universidad y asegura que ha recuperado la ilusión. Hoy afirma sentirse realizada y con energías renovadas.