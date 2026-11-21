La pregunta directa de Jordi Évole sobre el sentido de su voto ha llevado a Susana Díaz a desgranar en La Mesa cómo entiende su militancia y qué peso conservan las siglas por encima de las coyunturas internas. Tirando de analogía futbolística para explicar su arraigo, la dirigente se mostró rotunda al asegurar que es del PSOE igual que del Betis, con un compromiso que lleva dentro al margen de quién ocupe la dirección o de los once que alinee Pellegrini, matizando que esa fidelidad no le impide ejercer la crítica interna ni haber defendido proyectos alternativos.

La conversación derivó también hacia uno de los capítulos más duros de su trayectoria: el enfrentamiento en las primarias frente a Pedro Sánchez y el coste emocional posterior. Díaz confesó que tardó en sacudirse la etiqueta de personaje "malvado", "ambicioso" y "desmedido" que se construyó en aquella época, recordando que tras la contienda pasó cinco días sin poder levantarse de la cama no por el resultado en sí, sino por el profundo daño humano experimentado.