La igualdad ha marcado el enfrentamiento entre David y Moisés en AlaZ. Con un bote de 1.306.000 euros en juego, los concursantes han apostado por la prudencia, evitando arriesgar en las respuestas que no tenían claras.

David ha conseguido alcanzar los 22 aciertos sobre la campana, dejando a Moisés con la obligación de sumar una respuesta más para evitar la Silla Azul. El riojano ha respondido correctamente y ha logrado igualar el marcador, cerrando otro emocionante empate en Pasapalabra.