La suerte y el instinto jugaron a favor de Antonio en el desenlace de La ruleta de la suerte, donde alcanzó la Gran Final armado con dos ventajas clave: una vocal extra y cinco segundos adicionales para pensar. El giro del destino le sonrió de lleno al ser un declarado amante del cine y encontrarse en pantalla con la pista “Película y actriz”, un terreno en el que se movió con total soltura a medida que se iluminaban las letras solicitadas.

Con la resolución lista en apenas tres segundos, el concursante sentenció la prueba decisiva leyendo “El ser querido y Victoria Luengo” para proclamarse campeón de la entrega. Aunque el sobre final no escondía esta vez el codiciado vehículo, la bonificación de 4.000 euros sumada a su acumulado permitió a Antonio cerrar su paso por el concurso de Antena 3 con un botín total de 5.900 euros.