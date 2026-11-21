Y ahora Sonsoles ha cambiado por un momento el tono de la actualidad para buscar respuestas a uno de los interrogantes más universales allí donde la espontaneidad manda: en un colegio. Jimeno se desplazó hasta las aulas para plantear a los más pequeños cuál creen que es el sentido de la vida, comprobando que la lógica infantil resuelve con naturalidad dilemas que a los adultos suelen costarles años.

Lejos de fórmulas complejas, los escolares ofrecieron un catálogo de prioridades tan desternillante como revelador, desde quienes lo resumen en "hacer lo que me dé la gana" hasta quienes recomiendan recurrir a "unos macarrones con queso, con chorizo" cuando falta rumbo. Junto al humor, también afloró el valor de lo cotidiano y la risa como motor diario, con testimonios que reivindican no poder vivir sin reírse ni sin ver "los vídeos de mi abuelo, de caídas", provocando una oleada de complicidad en el magacín de Antena 3.