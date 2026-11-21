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PASAPALABRA
Norma Ruiz quiere copiar el curioso truco de David en Pasapalabra, pero él le advierte de las consecuencias
La actriz ha sorprendido al concursante al anunciar que intentaría imitar su particular técnica en ¿Dónde Están?, aunque David no ha tardado en desaconsejárselo.
David sigue demostrando su habilidad en las pruebas de Pasapalabra, especialmente en ¿Dónde Están?, donde utiliza una llamativa técnica para resolver los paneles. Tras comprobar su eficacia con el equipo naranja, Norma Ruiz ha querido probar suerte imitándole.
Sin embargo, el concursante le ha advertido de que podrían perder demasiado tiempo. Lejos de desanimarse, la actriz ha recordado entre risas que utilizaba un método parecido cuando estudiaba solfeo.