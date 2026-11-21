La imprudencia pública de Boran en En tierra lejana se cobra su precio más alto de cara a las próximas entregas en Antena 3. Al perder los nervios en plena plaza del pueblo al ver bailar a Alya con Cihan y reclamarla a gritos como su esposa, el protagonista no solo dinamita su clandestinidad, sino que ofrece en bandeja su identificación a los gendarmes cuando Demir le reconoce y le acusa directamente de haber matado a su tío Süleyman.

Ya entre rejas, la furia de Boran se vuelve contra Cihan al acusarle de haberle tendido una trampa para que se delatara, justo antes de que Ecmel irrumpa en escena presentando su arresto como el inicio de una partida mayor. Asegurando ser el único capaz de sacarlo del apuro y respaldado por el testimonio de Nadim, Ecmel deja en el aire tanto el alcance real de esa nueva declaración como las verdaderas intenciones que esconde su oferta de auxilio.