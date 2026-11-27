Karlos Arguiñano vuelve a apostar por la gastronomía tradicional en su Cocina abierta con una receta de congrio en salsa con aroma de azafrán. La propuesta llega al programa gracias a una seguidora que ha permitido recuperar este plato.

El congrio es el protagonista de una elaboración que combina el sabor del pescado con el toque aromático del azafrán. Una propuesta para quienes buscan disfrutar de las recetas tradicionales en casa.