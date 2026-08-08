Suna, en el punto de mira de Karam: una nueva amenaza pone en jaque a los Korhan

Los problemas continúan acumulándose para los Korhan después de que Karam centre ahora sus planes en Suna. La joven pasa a ocupar una posición especialmente peligrosa mientras la familia intenta hacer frente a las amenazas que se ciernen sobre ella.

En el próximo capítulo de Una nueva vida, este movimiento de Karam abrirá un nuevo frente para los Korhan. Suna se convierte en una pieza clave de un conflicto que eleva la tensión y amenaza con desencadenar nuevas consecuencias para toda la familia.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas