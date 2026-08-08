Ferit rompe los planes de futuro de Seyran: su dolorosa decisión golpea de lleno su historia de amor

Seyran recibe una noticia especialmente dolorosa cuando Ferit renuncia a la posibilidad de formar una familia con ella. La decisión transforma las expectativas que ambos habían construido y abre una nueva herida en una relación marcada por numerosos obstáculos.

En Una nueva vida, el inesperado paso de Ferit deja a Seyran frente a uno de sus momentos más difíciles. Su negativa a construir la familia que ella desea amenaza con cambiar el rumbo de la pareja y vuelve a poner su futuro en común en entredicho.

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