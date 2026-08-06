El sorprendente bizcocho de acelgas de Arguiñano que se prepara en apenas 10 minutos

Karlos Arguiñano elabora un bizcocho de acelgas y frutos secos para 4-6 personas en el que basta con triturar los ingredientes principales, mezclarlos con la harina y hornear la masa.

La receta incorpora anacardos, ralladura de naranja y limón, canela, cardamomo, jengibre y semillas de amapola, y se hornea a 170 ºC durante 50-55 minutos antes de dejarla reposar y enfriar.

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