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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El sorprendente bizcocho de acelgas de Arguiñano que se prepara en apenas 10 minutos
Una receta original y sencilla convierte las acelgas en el ingrediente estrella de un bizcocho aromático con frutos secos, especias y cítricos, ideal para quienes buscan un postre diferente y fácil.
Karlos Arguiñano elabora un bizcocho de acelgas y frutos secos para 4-6 personas en el que basta con triturar los ingredientes principales, mezclarlos con la harina y hornear la masa.
La receta incorpora anacardos, ralladura de naranja y limón, canela, cardamomo, jengibre y semillas de amapola, y se hornea a 170 ºC durante 50-55 minutos antes de dejarla reposar y enfriar.
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