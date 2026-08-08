Un embarazo y un terrible accidente ponen contra las cuerdas a Alya y Cihan en la ficción turca

La noticia del embarazo de Mine sacude a la familia Albora y amenaza con cambiar la relación entre Alya y Cihan. La revelación abre un nuevo conflicto en un momento en el que los protagonistas ya atraviesan una situación especialmente delicada.

En los próximos capítulos de En tierra lejana, la tensión aumentará todavía más cuando Cihan Deniz sufra un terrible accidente. El suceso golpeará de lleno a la familia y pondrá a prueba nuevamente a Alya y Cihan ante uno de sus momentos más difíciles.

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