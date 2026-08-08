Nando pierde 675 euros, remonta y vuelve a quedarse sin nada: una jugada cruel sacude el concurso

Nando acumulaba 675 euros cuando cayó en ‘Se lo doy’ y tuvo que entregárselos a Sara. Sin embargo, mantuvo el turno, descubrió la letra oculta y consiguió remontar hasta alcanzar otros 500 euros antes de fallar al comprar la ‘I’.

La situación empeoró en La ruleta de la suerte cuando Irene utilizó ‘Me lo quedo’ para arrebatarle el dinero y el ‘Supercomodín’. “Joe Nando, entre lo que has dado y lo que te han quitado…”, lamentó Jorge Fernández.

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