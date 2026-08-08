Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

“¡Pobre Nando!”: Él lo gana y sus compañeras se lo llevan

“¡Pobre Nando!”: él lo gana y sus compañeras se lo llevan

LA RULETA DE LA SUERTE

Nando pierde 675 euros, remonta y vuelve a quedarse sin nada: una jugada cruel sacude el concurso

El concursante encadena dos duros golpes en el mismo panel: primero entrega 675 euros a Sara y, tras remontar, Irene termina arrebatándole todo lo conseguido.

Marta Jorge
Publicado:

Nando acumulaba 675 euros cuando cayó en ‘Se lo doy’ y tuvo que entregárselos a Sara. Sin embargo, mantuvo el turno, descubrió la letra oculta y consiguió remontar hasta alcanzar otros 500 euros antes de fallar al comprar la ‘I’.

La situación empeoró en La ruleta de la suerte cuando Irene utilizó ‘Me lo quedo’ para arrebatarle el dinero y el ‘Supercomodín’. “Joe Nando, entre lo que has dado y lo que te han quitado…”, lamentó Jorge Fernández.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Vídeos