Andrés ejecuta su jugada maestra y deja a Gabriel contra las cuerdas

Andrés consigue adelantarse a Gabriel con un movimiento que supone un duro revés para los planes de su rival. La estrategia funciona y deja a Gabriel tocado y en una posición mucho más complicada de la que esperaba.

En el capítulo 621 de Sueños de libertad, la jugada maestra de Andrés marca un nuevo giro en el pulso que mantienen ambos personajes. Gabriel queda hundido tras el golpe, mientras Andrés consigue tomar ventaja en un enfrentamiento cada vez más intenso.

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